Названы продукты с противораковыми свойствами

Российский онколог Руслан Басанов перечислили продукты с противораковыми свойствами. Они обладают ими благодаря микроэлементам.

Специалист сказал, что к ним относятся овощи семейства крестоцветных, в частности брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста.

Говорится: «Они содержат вещества, такие как сульфорафан, который обладает противораковыми свойствами».

Также в списке есть томаты, которые богаты ликопином, то есть мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений, продолжил он.

Рекомендуется есть чеснок и лук, так как они содержат аллицин, обладающий антибактериальными и антиоксидантными свойствами.

Резюмируется: «Что касается напитков, стоит употреблять зеленый чай. Он содержит катехины, которые помогают бороться с окислительными повреждениями клеток».

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