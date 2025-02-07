Цены на недвижимость в Великобритании взлетели до исторических высот

В Великобритании цены на недвижимость достигли исторических высот. Об этом информирует банк Halifax, который является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в стране финансовой группы Lloyds Banking Group.

Сообщается: «Средняя цена на недвижимость в размере 299 138 фунтов стерлингов стала новым рекордом».

В прошлом январе цены выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом выражении инфляция на рынке, наоборот, замедлилась до 3% с 3,4%.

Указывается, что самый большой рост цен фиксируется в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила в январе 5,9%.

Добавляется, что самые высокие цены зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома достигла почти 548,3 тысячи фунтов стерлингов.

Резюмируется, что главной проблемой на рынке жилья является недостаток предложения, из-за чего в этом году ожидается дальнейший рост цен.

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