Трамп ввел санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп подписал 6 февраля указ о введении санкций против Международного уголовного суда. Причиной стало расследование суда против Израиля. Об этом сообщает Associated Press.

В документе говорится, что МУС «совершил незаконные и необоснованные действия».

«МУС без законных оснований приступил к предварительным расследованиям в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны», — говорится в указе.

Известно, что введенные санкции включают запрет на въезд должностных лиц Международного уголовного суда на территорию Соединенных Штатов.

Санкции ставят под угрозу доступ МУС к банковским и платежным системам, IT-инфраструктуре, а также не позволят базирующимся в США компаниям вести бизнес с судом или проводить транзакции суда.

«Действия МУС посягают на суверенитет США и подрывают критически важную работу в области национальной безопасности и внешней политики американского правительства и союзников Вашингтона, в частности, Израиля», — говорится в указе.

Отметим, что в первый президентский срок Трамп подчеркивал, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и авторитета в Соединенных Штатах, и ни США, ни Израиль не являются участниками Римского устава.

Напомним, Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине.