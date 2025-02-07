Канадцы поведали о целебных свойствах музыки

Эксперты из университета Макгилла в Канаде поведали о целебных свойствах музыки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способна снижать болевые ощущения, если ее темп соответствует естественному ритму человека.

Ученые говорят, что каждый человек имеет свой естественный ритм, известный как спонтанная скорость производства.

Добавляется, что такой ритм связан с циркадными ритмами и может влиять на то, как мы воспринимаем музыку.

Была выдвинута версия, что если музыкальный темп близок к нашему естественному ритму, что может отвлечь мозг от болевых сигналов.

Специалисты провели опыт с участием шестидесяти человек, включая как музыкантов, так и людей без музыкального опыта.

Подопытные во время эксперимента прослушивали мелодии, темп которых был либо адаптирован под их естественный ритм, либо ускорен или замедлен на 15%.

Также во время прослушивания люди подвергались слабым болевым воздействиям, например, тепловым импульсам на предплечье, и оценивали уровень боли.

В итоге было установлено, что музыка в любом темпе снижала болевые ощущения по сравнению с тишиной, но самый большой эффект наблюдался, когда темп музыки совпадал с естественным ритмом участника.

Говорится, что нейронные колебания, связанные с восприятием ритма, могут синхронизироваться с музыкой, что помогает снизить активность нейронных цепей, отвечающих за боль.

Теперь канадцы хотят использовать электроэнцефалографию, чтобы изучить, как мозг реагирует на музыку с разным темпом, и подтвердить свои выводы.

Резюмируется: «Наше открытие может иметь важное практическое применение. Можно разработать технологии, которые будут адаптировать темп любимых музыкальных композиций под индивидуальный ритм пациента, чтобы облегчить боль».

Ранее была выявлена неожиданная польза классической музыки.