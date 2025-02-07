Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 846 650 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 7 февраля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 846 650 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 975 танков, 20 755 боевых бронированных машин, 22 785 артиллерийских систем, 1 271 РСЗО, 1 056 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 24 301 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 054 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 36 307 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 738 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но есть условие.