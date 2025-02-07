Зеленский оценил результаты Курской операции

Президент Владимир Зеленский 6 февраля в своем обращении отметил полгода наступления Сил обороны на Курщине. Глава государства наградил участников операции, в том числе двух Героев Украины, и вручил «Кресты боевых заслуг» и ордена.

Президент выразил благодарность военным за решительные действия, заставившие Россию ощутить войну на собственной территории. Также он напомнил, что операция существенно помогла оградить Сумы и Харьков от повторного нападения россиян. Кроме того, за это время удалось пополнить обменный фонд пленниками.

Зеленский отметил, что на этом направлении враг действительно сосредоточил значительное количество солдат КНДР, добавляя, что это свидетельствует о привлечении КНДР к войне.

Отдельно глава государства акцентировал внимание на важности остановить Россию сейчас, чтобы не допустить новых глобальных угроз в будущем.

Отдельную благодарность президент выразил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому за планирование операции.

Напомним, ВСУ назвали потери России и КНДР на Курщине.