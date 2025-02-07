В РФ уже заговорили о подготовке встречи Трампа и Путина

В Госдуме РФ уже назвали приблизительные сроки встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Мол, встреча может состояться в феврале или марте текущего года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным связям Леонид Слуцкий.

«Работа требует серьезной подготовки, которая находится в продвинутой стадии», — утверждает Слуцкий.

По его словам, в ближайшее время якобы появится информация о встрече Трампа и Путина.

«На ней могут быть обсуждены самые актуальные вопросы мировой политики: Украина, Ближний Восток, система международных отношений на ближайшее будущее. Когда она состоится — февраль или март», — добавил Слуцкий.

Напомним, СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Путина.