В РФ уже заговорили о подготовке встречи Трампа и Путина

В Госдуме РФ уже назвали приблизительные сроки встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Мол, встреча может состояться в феврале или марте текущего года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным связям Леонид Слуцкий.
«Работа требует серьезной подготовки, которая находится в продвинутой стадии», — утверждает Слуцкий.
По его словам, в ближайшее время якобы появится информация о встрече Трампа и Путина.
«На ней могут быть обсуждены самые актуальные вопросы мировой политики: Украина, Ближний Восток, система международных отношений на ближайшее будущее. Когда она состоится — февраль или март», — добавил Слуцкий.
Напомним, СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Путина.