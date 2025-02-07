Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Но нужно понимание, чем закончится война. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Безусловно, и США, и президент Трамп, и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И поэтому я сказал: я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война», — сказал он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость устойчивого мира, который обеспечат сильные гарантии безопасности, работа над чем уже ведется с США.

«Но, тем не менее, мы будем работать, чтобы это было общее понимание и видение. Даже если России что-то не нравится, нам нужно общее видение среди партнеров. А потом мы готовы к дипломатии», — отметил президент.

Напомним, Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров с Путиным.