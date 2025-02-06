У Трампа отреагировали на желание Зеленского вернуть Украине ядерное оружие

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что шансы возвращения Украине ядерного вооружения минимальны. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Келлога, не стоит думать, что Соединенные Штаты Америки готовы согласиться на эти условия.

«Шанс того, что они получат свое ядерное оружие обратно, находится где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет», — заявил Келлог.

Он считает, что перевооружение Украины ядерным оружием — это не выход.

«Помните, президент (Трамп) сказал, что мы — правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла», — сказал спецпредставитель.

Напомним, Зеленский призвал вернуть Украине ядерное оружие.