Диетолог рассказала о небывалой пользе картофеля

Российский диетолог Нурия Дианова поведала о небывалой пользе картофеля. Стало известно, почему следует включить его в свой рацион питания.

Дело в том, что, по ее словам, картофель полезен для сердца и сосудов.

Сказано, что в нем содержится калий, который положительно влияет на сократительную функцию миокарда и на мышечный слой сосудов.

Отмечается, что для получения наибольшей пользы рекомендуется запекать картофель, готовить его на пару или в фольге.

Впрочем, акцентируется внимание на том, что калий может быть вреден для людей с хронической почечной недостаточностью, поэтому перед приготовлением клубни стоит замочить на два-три часа.

Сообщается: «Если нет ограничений по заболеванию почек и картофель ваш любимый гарнир, вы можете спокойно удерживать на нем вес, если соблюдаете порцию. Она должна составлять от 100 до 150 граммов в зависимости от того, женщина вы или мужчина. Также в тарелке должно быть 100 граммов белка и не меньше 200 граммов какого-нибудь овощного гарнира».

Ранее был опровергнут жуткий миф о картофеле.