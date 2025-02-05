Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Диетолог рассказала о небывалой пользе картофеля

Диетолог рассказала о небывалой пользе картофеля

Агата Кловская
05.02.25 15:21
232
Диетолог рассказала о небывалой пользе картофеля

Российский диетолог Нурия Дианова поведала о небывалой пользе картофеля. Стало известно, почему следует включить его в свой рацион питания.

Дело в том, что, по ее словам, картофель полезен для сердца и сосудов.

Сказано, что в нем содержится калий, который положительно влияет на сократительную функцию миокарда и на мышечный слой сосудов.

Отмечается, что для получения наибольшей пользы рекомендуется запекать картофель, готовить его на пару или в фольге.

Впрочем, акцентируется внимание на том, что калий может быть вреден для людей с хронической почечной недостаточностью, поэтому перед приготовлением клубни стоит замочить на два-три часа.

Сообщается: «Если нет ограничений по заболеванию почек и картофель ваш любимый гарнир, вы можете спокойно удерживать на нем вес, если соблюдаете порцию. Она должна составлять от 100 до 150 граммов в зависимости от того, женщина вы или мужчина. Также в тарелке должно быть 100 граммов белка и не меньше 200 граммов какого-нибудь овощного гарнира».

Ранее был опровергнут жуткий миф о картофеле.

Тэги: здоровье, мир, картофель, диетолог

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.02.25 16:56

Nissan передумал сливаться с Honda

05.02.25 16:28

Австралийцы совершили прорыв в создании искусственной жизни

05.02.25 15:35

Ученые поведали о жизни в недрах Земли кое-что невероятное

05.02.25 15:15

Ученые объяснили, почему возникает сонливость после еды

05.02.25 14:49

Американцы заявили, что в больших городах растет число крыс

05.02.25 14:11

В одном из отелей Нидерландов произошел милый инцидент

05.02.25 14:01

Бойня в шведской школе оборвала немало жизней

05.02.25 13:31

Эффективны ли пластинки для выравнивания зубов?

05.02.25 13:23

Президент назвал варианты возвращения оккупированных территорий

05.02.25 13:23

Президент назвал варианты возвращения оккупированных территорий

05.02.25 12:19

В Совете Европы заявили о значительном прогрессе в создании спецтрибунала для России

05.02.25 09:56

Зеленский сообщил количество погибших и раненых на войне

05.02.25 09:42

США ведут очень конструктивные переговоры по Украине, — Трамп

05.02.25 09:22

Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров с Путиным

04.02.25 15:10

Оккупанты ударили баллистикой по центру Изюма. Много жертв

04.02.25 09:33

Зеленский сделал заявление о переговорах

04.02.25 09:20

В Украине снова ввели аварийные отключения света

04.02.25 07:19

Трамп рассказал, чего хочет от Украины

03.02.25 15:28

СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Путина

30.01.25 14:35

Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek

31.01.25 14:25

Абсолютное большинство стран НАТО считают членство Украины необратимым, — Стефанишина

31.01.25 15:06

Канадцы поведали, как снизить риск смерти почти на треть

31.01.25 16:27

Японцы рассказали о небывалой пользе томатного сока

31.01.25 14:18

Ученые выяснили, существует ли бессмертие

30.01.25 15:18

Испанцы рассказали о небывалой пользе куркумы

31.01.25 10:51

Финансисты рассказали, когда в Украине могут вырасти тарифы ЖКХ

31.01.25 11:57

Опровергнут жуткий миф о картофеле

30.01.25 15:56

Американцы поведали о страшных последствиях теплового удара

03.02.25 08:58

Трамп сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной и Россией

Фото и Видео
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди