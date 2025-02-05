Ученые объяснили, почему возникает сонливость после еды

Эксперты из университета Цинхуа в Китае рассказали, почему возникает сонливость после еды. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что потребление большого количества углеводов за один раз может вызвать сонливость, обусловленную выбросом инсулина и активацией особых нейронов мозга.

В ходе опыта ученые следили за пищевым поведением подопытных и анализировали, как преобладание определенных типов питательных веществ (белков, жиров, углеводов) влияет на показатели бодрости в течение дня.

Было установлено, что углеводный прием пищи чаще сопровождается сонливостью.

Сообщается, что желание заснуть усиливается вследствие потребления пищи с высоким гликемическим индексом.

Данный коэффициент, показывающий, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу.

Добавляется, что к ним относятся сладкие растительные продукты (ананас, арбуз, банан, финики), фастфуд, кондитерские изделия, хлеб, сладкие напитки.

Говорится, что за резким повышением уровня сахара в крови после потребления такой пищи следует выброс инсулина, что активирует специфические нейроны, отвечающие за сон.

Резюмируется: «Данный механизм помогает организму экономить энергию после приема пищи. Мы предполагаем, что он сформировался в ходе эволюции».

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