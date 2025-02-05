В одном из отелей Нидерландов произошел милый инцидент

В морском нидерландском городе Флиссинген произошел необычный, но милый инцидент. О нем информируют местные защитники животных.

Они поведали: «Мы часто получаем странные сообщения, и нас уже не так-то легко удивить, но когда мы получили это сообщение, мы сначала не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и сообщили: «В номере отеля находится тюлень!».

Сообщается, что животное обнаружили в одном из пляжных домиков, которые сдает отель, прямо на берегу моря.

Добавляется, что постояльцы заметили животное через стеклянную дверь номера.

Отмечается: «Это было странное зрелище: гости, стоящие снаружи, выглядели немного нервными, а полностью расслабленный тюлень лежал внутри и дремал».

Активисты обратились к коллегам из Нидерландской команды по спасению морских животных, где рассказали, что что тюленей можно встретить в самых необычных местах: они ищут места для отдыха и нередко ложатся посреди трассы или дороги.

В конце концов, тюленя, который стал довольно сердитым из-за прерванного сна, перевезли в безопасное и более тихое место.

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