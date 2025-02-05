Президент назвал варианты возвращения оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский заявил, что текущая поддержка со стороны союзников недостаточна для полного вытеснения российских войск с оккупированных территорий Украины. Об этом во вторник, 4 февраля, глава государства сказал во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В то же время, по его мнению, возврат земель возможен как военными, так и дипломатическими методами.

«К сожалению, та помощь, которую мы получаем от наших партнеров, не достаточно, чтобы полностью вытеснить Путина с украинской земли. Однако мы вернем наши территории, используя комбинированный подход: на поле боя, как это делают наши военные, а в некоторых случаях — дипломатическим путем. Мы имеем право на это, ведь не нарушили ни одного принципа международного и морального права», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров с Путиным.