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Новости > В Украине опасаются, что Трамп и Путин хотят добиться отставки Зеленского, — Politico

В Украине опасаются, что Трамп и Путин хотят добиться отставки Зеленского, — Politico

Агата Кловская
04.02.25 16:41
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В Украине опасаются, что Трамп и Путин хотят добиться отставки Зеленского, — Politico

В администрации президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы Украина до конца 2025 года провела выборы президента. Эту идею поддержали и в Кремле, что может стать попыткой россиян «столкнуть лбами» Киев и Вашингтон, сообщает Politico.

Заявление спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлогга о том, что Киеву стоит провести президентские выборы, несмотря на войну против РФ, было встречено украинскими властями с опасением. В Украине считают, что это может поставить под угрозу единство страны и откроет для России новые пути для распространения своего влияния.

В издании напомнили, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно говорил о том, что не признает легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков говорил о том, что срок полномочий Зеленского на посту президента якобы истек.

Бывший украинский министр, который пожелал остаться анонимным, рассказал журналистам, что соответствие позиций США и РФ по вопросу проведения выборов в Украине вызывает беспокойство в Киеве.

«Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского», — сказал он.

В издании подчеркнули, что в Москве так и не объяснили, как именно проведение выборов в Украине повлияет на мирные переговоры. Келлог также не дал ясности относительно последовательности выборов и прекращения боевых действий.

В Reuters писали, что Келлогг и другие должностные лица Белого дома хотят подтолкнуть Украину к проведению президентских выборов в рамках начального этапа перемирия. Спецпосланник Трампа был сторонником заключения справедливого мирного соглашения для Украины. Он призывал Штаты продолжить отправку военной помощи, а также проддерживал предоставление гарантий безопасности Киеву.

Тем не менее, Украина сейчас не может проводить выборы на законных основаниях, отметили в издании. Согласно Конституции, выборы не могут быть проведены, пока в стране действует военное положение.

Эксперты по выборам Питер Эрбен и Гио Кобахидзе из Международного фонда избирательных систем в разговоре с журналистами поставили под сомнение целесообразность и возможность проведения выборов в Украине. Они подчеркнули, что страна сейчас борется за свое выживание, пока РФ регулярно наносит удары.

Напомним, Кремль сделал заявление о выборах в Украине.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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