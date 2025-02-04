Оккупанты ударили баллистикой по центру Изюма. Много жертв

Российские агрессоры нанесли ракетный удар по городу Изюм. Есть погибшие и раненые, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграмм.

По словам Синегубова, враг атаковал центральную часть Изюма. На месте работают все экстренные службы.

В результате ракетной атаки количество погибших возросло до пяти человек, а раненых — до 24.

«К сожалению, количество погибших увеличилось до пяти. Спасатели деблокировали еще одно тело. Личность идентифицируют», — написал он.

Несколько ранее Синегубов сообщил, что ранее в Изюме нашли четырех погибших. Это гражданские: две женщины и двое мужчин. Их данные пока еще устанавливаются.

В настоящее время в больницах Изюма находятся 24 пострадавших. Среди них — девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние — среднее. Еще три человека — в операционной.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Напомним, в Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России.