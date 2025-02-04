Спецпредставитель Трампа Кит Келлог посетит Украину

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в ближайшее время должен прибыть в Украину с визитом. Об этом со ссылкой на источники сообщает Radio NV.

Отмечается, что визит Келлога в Украину должен состояться после 11 февраля. По данным журналистов, он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности», — заявил источник.

Собеседники Radio NV говорят, что также на полях Мюнхенской конференции по безопасности должны появиться президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним, визит спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Украину должен был состояться еще в начале января — до инаугурации избранного президента США. Он планировал поездку в Киев для встречи с украинскими властями в начале января. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Однако Келлог отложил запланированную поездку. Причины такого решения не назывались.