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Новости > Американцы заявили, что в больших городах растет число крыс

Американцы заявили, что в больших городах растет число крыс

Агата Кловская
05.02.25 14:49
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Американцы заявили, что в больших городах растет число крыс

Эксперты из университета Ричмонда в США бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

В отчете сказано, что в крупных городах быстро растет число крыс.

В ходе работы ученые оценили сведения о жалобах на крыс в шестнадцати мегаполисах мира.

Увы, сразу в одиннадцати из них число сообщений о грызунах значительно увеличилось, а лидером по росту жалоб стали Вашингтон, Сан-Франциско, Торонто, Нью-Йорк и Амстердам.

Поясняется, что главная причина такой тенденции это глобальное потепление: более 40% увеличения популяции крыс связано с ростом среднегодовых температур из-за сжигания угля, нефти и газа.

Ученые рассказали: «Крысы – маленькие млекопитающие, которым сложно выживать в холодную погоду. Если зима начинается позже, а весна приходит раньше, у крыс появляется больше времени для поиска пищи и размножения».

Добавляется: «Крысы обитают рядом с людьми уже тысячи лет и находят пищу в человеческих отходах. Они адаптировались к городской жизни и чувствуют себя в ней прекрасно. Обычно крысы размножаются каждый месяц, и каждая самка приносит от восьми до шестнадцати детенышей. Дополнительные теплые недели позволяют крысам создавать на одно-два поколения больше в год, что приводит к стремительному увеличению популяции».

Сообщается, что крысы являются одними из самых распространенных млекопитающих на планете, встречаясь на всех континентах, кроме Антарктиды, но с их распространением возникают и проблемы для людей.

К сожалению, крысы являются переносчиками болезней, портят продукты питания, грызут провода и даже могут вызывать пожары, а их присутствие негативно сказывается на психологическом состоянии горожан.

Специалисты полагают, что использование яда и ловушек не всегда эффективно, а более продуктивным подходом может стать предупреждение развития глобальной проблемы.

Так, сейчас в Нью-Орлеане реализуются образовательные программы, в рамках которых людям объясняют, как защитить свои дома от грызунов. В Нью-Йорке же вместо обычных мусорных пакетов на улицах стали устанавливать специальные контейнеры, которые препятствуют проникновению крыс.

Впрочем, как признают американцы, полностью избавиться от грызунов невозможно.

Ранее мы писали, что крысы атакуют Нью-Йорк – грызунам объявили войну.

Тэги: ученые, мир, наука, глобальное потепление, крысы

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