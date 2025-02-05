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Новости > Австралийцы совершили прорыв в создании искусственной жизни

Австралийцы совершили прорыв в создании искусственной жизни

Агата Кловская
05.02.25 16:28
247
Австралийцы совершили прорыв в создании искусственной жизни

Эксперты из университета Маккуори в Австралии совершили прорыв в создании искусственной жизни. Их работа длилась десять лет.

Появились данные отчета ученых.

В нем сказано, что те синтезировали все шестнадцать хромосом дрожжей (Saccharomyces cerevisiae).

Подчеркивается, что это первый в истории полностью синтетический геном, созданный в лаборатории.

Сообщается, что продленный труд указывает на возможность создания организмов с улучшенными свойствами.

Отмечается, что такие дрожжи можно адаптировать к изменяющемуся климату или опасным заболеваниям, что может улучшить пищевую промышленность, медицину и биотехнологии.

Информируется, что создание последней, шестнадцатой хромосомы (SynXVI) потребовало многолетней отладки: австралийцы использовали технологию CRISPR и другие инструменты, чтобы устранить ошибки в структуре ДНК.

Поясняется, что одна из проблем заключалась в том, что генетические маркеры (используемые для отслеживания ДНК) влияли на работу клеток.

Говорится, что после исправлений исследователи сумели запрограммировать дрожжи так, чтобы они использовали глицерин как источник энергии при высоких температурах.

Прогнозируется, что такой результат откроет новые возможность в генной инженерии и будущем создании искусственных живых организмов.

Резюмируется: «Наш прорыв это настоящий квантовый скачок в способности программировать биологию».

Ранее ученые выяснили, существует ли бессмертие.

Тэги: ученые, мир, биология, наука

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