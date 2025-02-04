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Новости > Трамп назначил Марко Рубио временным руководителем USAID

Трамп назначил Марко Рубио временным руководителем USAID

Агата Кловская
04.02.25 12:37
158
Трамп назначил Марко Рубио временным руководителем USAID

Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио руководить Агентством США по международному развитию USAID после того, как Илон Маск пообещал закрыть его, пишет The Times.

Подтверждая свое назначение исполняющим обязанности директора, Марко Рубио обвинил специалистов USAID в том, что они не ответили на вопросы новой администрации Трампа относительно их финансирования и приоритетов.

«Такой уровень неповиновения делает невозможным проведение серьезной проверки», — сказал он журналистам во время визита в Сальвадор. «Это прекратится, и это закончится».

Рубио сказал, что есть «много функций USAID, которые собираются продолжать», но это «должно быть согласовано с американской внешней политикой».

«USAID имеет историю своего рода игнорирования этого и решения, что они каким-то образом являются глобальной благотворительной организацией, отдельной от национальных интересов», — сказал он.

Охранникам было приказано не допускать сотрудников в главный офис USAID после его закрытия. Рубио направил письмо в Конгресс, в котором сообщил, что он делегировал полномочия по управлению агентством Питеру Марокко, который подготовил предварительные директивы по замораживанию иностранной помощи. Он проведет обзор и «потенциальную реорганизацию».

Веб-сайт USAID недоступен после того, как в воскресенье Маск, возглавляющий инициативу президента Трампа по сокращению расходов, заявил, что закроет отдел, который управляет более 72 миллиардами долларов во всем мире.

Трамп уточнил, что Маск «не может делать и не будет делать» ничего без «нашего одобрения», но добавил, что считает, что агентство было захвачено «радикалами».

«Мне нравится эта концепция, но они оказались радикальными левыми сумасшедшими», — сказал Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.

Маск публикует многочисленные примеры иностранной помощи, которую он считает абсурдной, говоря, что менее 10% ее расходов идет людям, которые в ней нуждаются. Он заявил в понедельник, что он говорил с Трампом об агентстве помощи и развития, и «он согласился, что мы должны его закрыть».

Напомним, Маск жестко наехал на USAID.

Тэги: Дональд Трамп, USAID, Марко Рубио

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