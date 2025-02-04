В «Дії» можно будет получить направление к врачу, рецепты на лекарства и не только

Украинцы смогут получать дополнительные услуги в приложении «Дія». Там появятся электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в „Дії“, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне», — написал Федоров.

В «Дії» будут поступать оповещения о:

— номерах рецепта и коде погашения;

— код направления к врачам;

— запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения.

«Над сервисом будем работать совместно с Минздравом, а как только запустим медицинские пуши — сообщу в канале. Следите, чтобы не пропустить», — отметил он.

Напомним, в «Дії» снова заработала услуга бронирования.