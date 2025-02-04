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Новости > Россия замедлила наступление на Украину, но потери остаются высокими, — ISW

Россия замедлила наступление на Украину, но потери остаются высокими, — ISW

Агата Кловская
04.02.25 11:31
172
Россия замедлила наступление на Украину, но потери остаются высокими, — ISW

В январе этого года российская армия продолжила наступление на Украину, однако темпы продвижения значительно снизились по сравнению с прошлыми месяцами. А вот потери россиян остались на таком же уровне. Об этом сообщает Институт изучения войны.

По данным аналитиков, в январе россияне захватили примерно 498 квадратных километров в Украине и отбили территории в Курской области. Это примерно 16,1 квадратного километра в день. Таким образом, враг терял 96 военных на один квадратный километр.

При этом, по данным Минобороны, в декабре прошлого года россияне потеряли 48 670 единиц личного состава. Это рекорд с начала войны. За месяц россиянам удалось занять 593 квадратных километра.

«Снижение захваченной территории на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 года по январь 2025 года, в сочетании с аналогичным месячным уровнем потерь указывает на то, что российские войска несут такой же высокий уровень потерь, несмотря на достижение меньших территориальных продвижений в ближайшей перспективе», — указали аналитики.

Ранее ISW отмечал, что продвижение России замедлилось с ноября 2024 года по декабрь 2024 года.

«Российское военное командование, вероятно, допустило рекордный уровень потерь личного состава с сентября 2024 года по ноябрь 2024 года, чтобы способствовать большим территориальным завоеваниям», — отметили в ISW.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 842 930 солдат.

Тэги: Россия, наступление, война в Украине, потери россиян в войне

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