Жертвами войны в Секторе Газа стали сотни сотрудников ООН

Во время войны в Секторе Газа погибли более 270 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ. Об этом сказала директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума.

Она отметила: «С тех пор, как началась война 15 месяцев назад, более 270 членов команды БАПОР погибли в Секторе Газа».

Также говорится, что две трети объектов агентства, включая приюты для перемещенных семей, пострадали в ходе боевых действий.

Добавляется, что сотрудники БАПОР подвергаются задержаниям, а двадцать из них находятся в израильских центрах содержания под стражей.

Ранее было достигнуто соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.