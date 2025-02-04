Психологи рассказали, как понять кошек

Международная группа психологов рассказала о том, как понять кошек. В этом деле имеются свои нюансы.
Так, как сказано, один из них заключается в медленном моргании.
Для того, чтобы узнать, как кошки реагируют на людей, которые моргают по-кошачьи (медленно и с полуопущенными веками), провели два опыта.
На первом этапе хозяева медленно моргали своим питомцам, находясь на расстоянии одного метра. Животные чаще отвечали тем же жестом, чем в контрольной группе, где люди просто сидели без взаимодействия.
На второй стадии специалисты сами моргали незнакомым кошкам, а пушистые не только чаще отвечали тем же движением, но и подходили ближе, когда человек протягивал к ним руку.
Полагается, что непрерывный взгляд кошки воспринимают как угрозу, а медленное моргание сигнализирует о дружелюбных намерениях.
Есть версия, что кошки даже развили этот жест в процессе одомашнивания, чтобы наладить контакт с людьми.
Эксперты советуют оптимальный метод проявления дружелюбия к любимцу: сперва следует посмотреть на кошку и прищуриться, а потом закрыть глаза на пару секунд, после чего нужно ждать ответа.
Резюмируется, что данный способ может улучшить не только отношения с домашними кошками, но и их эмоциональное состояние в приютах и ветеринарных клиниках.
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