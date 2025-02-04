Китайцы объяснили, чем полезны яркие овощи и фрукты

Эксперты из Первой дочерней больницы при Медицинском университете Чунцина в Китае рассказали, чем же так полезны яркие овощи и фрукты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вещество ликопин, придающее цвет фруктам и овощам, способно устранять симптомы депрессии.

Поясняется, что ликопин представляет собой каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.

Добавляется, что данное вещество является сильным антиоксидантом, который защищает клеточные мембраны от повреждений свободными радикалами и укрепляет иммунитет.

Указывается, что, благодаря своим свойствам, ликопин активно выпускается в виде биологически активной добавки к пище.

Во время опыта на мышах с депрессивным поведением специалисты узнали, что данный пигмент способен стабилизировать эмоциональное состояние.

Китайцы давали ликопин животным, депрессия у которых развилась из-за нарушений работы гиппокампа, то есть области головного мозга, управляющей обучением и памятью, а также абстрактным и аналитическим мышлением.

Оказалось, что прием ликопина может повышать уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), то есть белка, участвующего во многих аспектах работы органа.

Удалось установить, что сигнальный путь, включающий BDNF (так называемый BDNF-TrkB-путь, который помогает регулировать обучение, память и взаимодействие между нейронами), подавлен у грызунов с депрессией.

Сообщается, что ликопин активизирует BDNF-TrkB, тем самым ослабляя симптомы депрессии.

Резюмируется, что эта работа открывает эффективные возможности для разработки новых медикаментозных методов лечения депрессии, а китайцы теперь хотят продолжить тестировать свойства ликопина в будущих исследованиях, в том числе на нескольких других областях мозга.

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