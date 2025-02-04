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Новости > Швейцарцы рассказали, как замедлить биологическое старение организма

Швейцарцы рассказали, как замедлить биологическое старение организма

Агата Кловская
04.02.25 15:36
59
Швейцарцы рассказали, как замедлить биологическое старение организма

Эксперты из Цюрихского университета в Швейцарии поведали, как замедлить биологическое старение организма. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому будет способствовать прием лишь одного грамма жирных кислот омега-3 может.

В опыте участвовали 777 добровольцев в возрасте 70 лет и старше, которых поделили на группы.

Сообщается, что в течение трехлетнего периода первая группа потребляла 2 000 международных единиц витамина D в день, вторая принимала по одному грамму омега-3 в день, а третья выполняла получасовую программу домашних тренировок три раза в неделю.

При этом, как добавляется, четвертую группу попросили принимать оба типа добавок без физической активности, пятой следовало совмещать упражнения с потреблением омега-3, а шестой нужно был заниматься спортом и ежедневно пить витамин D.

Кроме этого в эксперименте учитывались данные контрольной группы.

Информируется, что, по завершении времени наблюдения за подопытными, специалисты выяснили, что потребление омега-3 в умеренных количествах замедляло биологическое старение в соответствии с несколькими эпигенетическими часами на срок до четырех месяцев.

Говорится, что эпигенетическими часами называют совокупность специальных меток ДНК, позволяющих определить биологический возраст ткани, клетки или органа.

В то же время, сочетание омега-3, витамина D и физических упражнений оказалось еще более эффективным способом замедления биологического старения: подобный эффект был выражен у участников вне зависимости от пола, возраста или индекса массы тела.

Ранее диетолог перечислила самые полезные напитки.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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