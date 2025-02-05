Раскрыта тайна появления воды на Земле

Эксперты из Ратгерского университета в США рассказали, когда и как на Земле появилась вода. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что произошло это намного позже, чем принято полагать, что, в свою очередь, меняет представления о том, когда на нашей планете могли зародиться условия для жизни.

Ученые поясняют, что для зарождения жизни необходимы три ключевых компонента: вода, энергия и органические химические элементы (CHNOPS – углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера).

Сказано: «Понимание того, когда на Земле появилась вода, помогает определить, когда могли возникнуть условия для жизни».

В ходе опыта специалисты проанализировали изотопный состав молибдена в земных породах и метеоритах, желая выяснить, откуда и когда вода попала на нашу планету.

Американцы сравнили метеориты из внутренней (сухой) и внешней (влажной) частей Солнечной системы с образцами горных пород из разных регионов Земли.

В итоге оказалось, что земные породы больше похожи на метеориты из внутренней части Солнечной системы, которые считаются более сухими.

Указывается, что это означает, что значительное количество воды не было доставлено на Землю во время формирования Луны около 4,5 миллиардов лет назад.

Информируется: «Вода, скорее всего, попала к нам позже, в процессе так называемой поздней аккреции, когда Земля собирала последние 10-20% своего материала».

Резюмируется: «База для зарождения жизни была подготовлена позже, чем мы думали».

Ранее ученые узнали об атмосфере Земли кое-что неожиданное.