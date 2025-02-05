Байден нашел для себя новую работу

Бывший президент США Джо Байден недолго оставался без работы. Стало известно, чем он будет заниматься.

Политик подписал договор о сотрудничестве с агентством талантов Creative Artists Agency, которая занимается поиском работы для творческих личностей.

Информацию подтвердило само агентство.

Сообщается, что оно уже сотрудничало с Джо Байденом в 2017-2020-х годах, когда тот являлся его вице-президентом. Тогда политик издал книгу мемуаров «Обещай мне, папа», отправился в турне по США под названием American Promise и провел ряд выступлений.

Ранее одиозный американский журналист заявил, что Байден хотел убить Путина.