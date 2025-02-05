Итальянцы выдвинули против сына Трампа необычное обвинение

Вокруг сына президента США Дональда Трампа-младшего разгорается скандал в Италии. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Член регионального совета Венето Андреа Дзанони обвинил его в незаконной охоте на уток на охраняемой природной территории под Венецией.

Сообщается, что отпрыск главы государства посетил страну в декабре и принял участие в охоте на побережье Адриатического моря.

Уверяется, что среди прочих птиц он подстрелил редких уток с характерным оранжево-коричневым оперением, известных как огари.

Экологи говорят, что они пользуются защитой на территории Европы в соответствии с директивой ЕС и итальянским законодательством, которое в уголовном порядке преследует за их промысел.

При этом сама местность, где прошла охота, имеет статус природоохранной территории.

Подчеркивается, что Дональд Трамп-младший не мог охотиться в Италии, так как является иностранцем.

Поясняется: «Охотиться могут только жители одного из регионов Италии. Вам нужна лицензия на охоту, выданная управлением полиции, но прежде всего вам необходимо удостоверение, выдаваемое только и исключительно жителям одного из регионов Италии, обязательный документ, в котором можно указать дату, место охоты и количество убитых животных, разделенных по отдельным видам».

Итальянский политик уже подготовил иск в прокуратуру.

Он сказал: «Венето и Италия не являются собственностью США».

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