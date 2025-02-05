Медик рассказала о вреде орехов для мозга

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала вредные орехи. Они могут негативно влиять на мозг.

Она говорит: «Орехи могут вызывать сильную аллергию, например, арахис. У детей от них может развиться псориаз или экзема».

Уточняется: «Грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга. Орехами даже можно отравиться: например, миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а вот фундук на сосуды мозга. Последний лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез».

Также сообщается о калорийности ореха макадамия, в одной чашке которых содержится почти одна тысяча калорий.

Отмечается, что, в то же время, конские каштаны содержат токсин, который вызывает рвоту.

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