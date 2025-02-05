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Новости > Китайцы провели необычный квантовый эксперимент и узнали кое-что невероятное

Китайцы провели необычный квантовый эксперимент и узнали кое-что невероятное

Александр Панько
05.02.25 00:01
189
Китайцы провели необычный квантовый эксперимент и узнали кое-что невероятное

Эксперты из Университета науки и технологий Китая провели необычный квантовый эксперимент. В его результате было установлено кое-что странное.

В отчете сказано, что он изменяет представления о реальности.

Сообщается о том, что, используя фотонный процессор на основе оптоволокна, специалисты доказали существование света в 37 измерениях.

Тем самым китайцы подтвердили один из самых загадочных парадоксов квантовой механики — парадокс Гринбергера-Хорна-Цайлингера.

Ученые приводят такой пример: «Представьте, что вы ожидаете письмо. Согласно привычной логике, оно либо уже лежит в почтовом ящике, либо его там нет. Но что если в момент, когда вы не заглядываете в ящик, письмо находится в неопределенном состоянии, и только ваш взгляд способен определить его дальнейшую судьбу?»

Добавляется: «Так ведут себя частицы в квантовом мире. Их состояние не определено до момента измерения».

Говорится, что данный феномен, известный как квантовая запутанность, был неоднократно подтвержден в экспериментах, но в новой работе китайцы решили узнать, как далеко можно зайти в нарушении привычных законов логики.

Поясняется, что в нашей жизни нам знакомы три измерения: высота, ширина и глубина. Время можно считать четвертым измерением.

Однако в квантовой физике системы могут существовать в сложных многомерных состояниях, которые включают десятки различных измерений.

Был проведен опыт с использованием фотонов, то есть частиц света, которые проходили через специальную систему оптоволоконных линий и зеркал.

Выяснилось в итоге, что взаимодействие частиц можно описать не тремя или четырьмя, а 37 независимыми состояниями, что фактически означает, что они существуют в 37 измерениях.

Уверяется, что данное открытие поможет разрабатывать более надежные и мощные квантовые системы, учитывающих сложность устройство квантового мира и улучшить квантовую криптографию – технологии сверхзащищенной передачи информации.

Резюмируется: «Хотя идея жизни в 37 измерениях пока кажется фантастической, в будущем мы сможем не только понимать, но и использовать новые измерения в технологиях».

Ранее был создан самый мощный квантовый процессор в мире.

Тэги: ученые, мир, наука

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