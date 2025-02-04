Финны рассказали о нашем питании нечто очень важное

Эксперты из университета Иювяскюля в Финляндии поведали о нашем питании кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что нездоровый рацион способен ускорять биологическое старение даже у молодых людей, а вот диета, богатая овощами и фруктами, способствует замедлению износа клеток организма.

Ученые поясняют, что биологическое старение отражает состояние организма на клеточном уровне и может отличаться от хронологического возраста.

Сказано, что для его измерения используют эпигенетические часы, то есть модели, которые анализируют метилирование ДНК, чтобы определить биологический возраст.

В опыте участвовали 826 близнецов в возрасте от 20 до 25 лет.

Добровольцы заполнили анкеты, в которых указали частоту употребления 55 продуктов питания.

Кроме этого учитывались и другие факторы образа жизни, такие как физическая активность, курение и масса тела.

В итоге было установлено, что диета с низким содержанием овощей и фруктов и высоким содержанием красного и обработанного мяса, фастфуда и сладких напитков была связана с ускоренным биологическим старением.

В то же время, добровольцы, которые придерживались здорового питания, демонстрировали более медленные темпы старения.

Оказалось, что генетика играет важную роль в связи между диетой и старением, но, как уточняется, это не означает, что здоровое питание не приносит пользы всем.

Резюмируется: «Даже при наличии генетической предрасположенности правильная диета может замедлить процессы старения».

Ранее австралийцы дали совет мужчинам, как снизить аппетит.