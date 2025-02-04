Ученые узнали об атмосфере Земли кое-что неожиданное

Эксперты из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии выяснила об атмосфере Земли кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что газовая оболочка нашей планеты начала эффективнее удалять различные загрязняющие вещества из своего состава.

В ходе работы ученые сконцентировались на гидроксильном радикале (ОН), который называют моющим средством атмосферы.

Поясняется, что это высокореактивная молекула, состоящая из одного атома водорода и одного атома кислорода, и образуется в атмосфере под воздействием ультрафиолетового света, озона и водяного пара.

Сказано, что, невзирая на то, что время жизни ОН составляет менее секунды, он играет ключевую роль в очищении воздуха, удаляя до 90% метана и других вредных газов.

Специалисты использовали данные, собранные за 33 года на двух станциях мониторинга в Южном полушарии: в Новой Зеландии и Антарктиде.

Добавляется, что в качестве индикатора изменений в атмосфере исследователи выбрали радиоактивный оксид углерода (14CO), который образуется под воздействием космических лучей.

Говорится, что этот редкий изотоп позволяет отслеживать уровень ОН, так как его концентрация напрямую зависит от активности гидроксильных радикалов.

В итоге было установлено, что с 1997-го года способность атмосферы к самоочищению в Южном полушарии значительно увеличилась.

Так, по словам ученых, в Новой Зеландии концентрация 14CO снижалась на 12% ежегодно, а в Антарктиде на 43% в летние месяцы, что говорит уровня ОН, что, который указывает на усиление окислительной способности атмосферы.

Подчеркивается, что данное открытие имеет важное значение для прогнозирования изменений климата.

Резюмируется, что дальнейшее увеличение уровня ОН может быть ограничено ростом концентрации метана, что требует более активных мер по сокращению его выбросов.

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