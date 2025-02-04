Кремль сделал заявление о выборах в Украине

Российские власти настаивают на проведении выборов в Украине до конца текущего года. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 3 февраля.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление спецпосланника США Кита Келлога о необходимости проведения выборов в Украине. В ответ Песков заявил, что «де-юре полномочия президента Зеленского окончены».

«Поэтому, конечно, сама идея проведения выборов в Украине с точки зрения легитимизации руководства (необходима). Хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации любых договоренностей по урегулированию конфликта. Поэтому, безусловно, эта тема важна, и понятно, что руководителю „киевского режима“ она не совсем по душе», — сказал представитель Кремля.

Также он назвал преждевременным обсуждать состав участников возможных переговоров по урегулированию войны в Украине.

По просьбе прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что американская администрация запланировала встречи и переговоры с разными сторонами, в том числе с Россией и Украиной, Песков ответил, что новой информации по этому поводу нет.

«Вероятно, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования. Поэтому пока ничего нового нам сказать нечего», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что хозяин Кремля Владимир Путин всячески избегает переговоров с Украиной, но проталкивает старый нарратив, что это война между Западом и РФ.