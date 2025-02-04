СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Путина

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве возможных мест проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных российских источника.

«По словам российских источников, говоривших на условиях анонимности, высокопоставленные российские чиновники за последние недели посетили и Саудовскую Аравию, и ОАЭ», — говорится в сообщении.

При этом ни одна из стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, что ранее помешало ему поехать в ряд стран, включая Бразилию и Южную Африку.

Также лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ сохраняли нейтралитет во время всей войны против Украины, воздерживаясь от присоединения к Западу в критике и санкциях против России. Вместе с тем, они поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом российские источники исключили Турцию как возможное место проведения встречи Трампа и Путина.

Напомним, Трамп сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной и Россией.