Развенчан популярный миф о женщинах

Эксперты из университета Аризоны в США развенчали миф о болтливости женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что популярный стереотип о том, что женщины говорят больше мужчин, не соответствует реальности, а разница в количестве произносимых слов минимальна и сильно колеблется от человека к человеку.

В ходе опыта ученые изучили данные 2 197 человек из США, Швейцарии, Сербии и Австралии, собранные за четырнадцать лет. Подопытные носили устройство Electronically Activated Recorder, которое записывало звуки в течение дня, позволяя фиксировать реальное количество сказанных слов.

Выяснилось в итоге, что в среднем женщины произносили 13 349 слов в день, а мужчины 11 950, что создает разницу примерно в 1 073 слова, но такая разница недостаточно велика, чтобы быть статистически значимой.

Установлено, что разница в разговорной активности зависит от возраста: у подростков и молодых людей (10-24 года) она была минимальной, а у взрослых (25-64 года) женщины действительно говорили заметно больше мужчин (примерно на 3 275 слов в день).

При этом в пожилом возрасте (65+ лет) тенденция несколько менялась: мужчины начинали говорить больше.

Ученые уверяют, что не выявили связи между уровнем стресса и разговорной активностью: женщины не говорили больше из-за стресса, вопреки распространенной гипотезе.

Сообщается, что самооценка разговорной активности не всегда совпадала с реальными данными: женщины чаще считали себя более разговорчивыми, чем это было на самом деле, что может объясняться влиянием стереотипов.

Резюмируется: «Наша работа доказывает, что разговорная активность определяется не полом, а возрастом, социальным контекстом и индивидуальными особенностями. Люди в целом стали говорить меньше по сравнению с исследованием 2007-го года – примерно на три тысячи слов в день».

Ранее американцы развеяли популярный миф о блондинках.