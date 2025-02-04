Американцы объяснили, чем полезен дневной сон

Эксперты из университета штата Техас в США рассказали, чем полезен дневной сон. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что даже короткий сон в дневное время значительно улучшает способность человека решать сложные задачи и находить неочевидные связи между проблемами.

Во время эксперимента ученые сконцентрировались на аналоговом переносе, то есть способности применять знания из одной задачи для решения другой, структурно схожей, но с поверхностными различиями.

В опыте участвовали 58 человек в возрасте от 18 до 29 лет. Подопытных поделили на две группы: одна спала в течение двух часов, а другая оставалась бодрствующей.

Сообщается, что перед перерывом всем участникам предложили решить серию задач, а затем, после отдыха, попытаться решить новые, но схожие по структуре задачи.

В итоге оказалось, что группа сна справилась с задачами значительно лучше, чем те, кто бодрствовал.

Добавляется, что прогресс не был связан с лучшей памятью, а обе группы одинаково хорошо запоминали решения исходных задач.

Подчеркивается, что главным фактором стало то, что участники, которые спали, лучше распознавали глубинные сходства между задачами, что позволяло им находить более эффективные ответы.

Говорится: «Особую роль в этом процессе играет фаза быстрого сна, также известная как сон с быстрыми движениями глаз (БГД). Она характеризуется яркими сновидениями и повышенной мозговой активностью».

Было выявлено, что даже короткие периоды БДГ-сна (в среднем тринадцать минут) значительно улучшают способность решать задачи, что связано с тем, что быстрый сон помогает укрепить слабые ассоциации между различными идеями, что способствует творческому мышлению.

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