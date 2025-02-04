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Новости > Канадцы поведали о небывалой пользе цитрусовых

Канадцы поведали о небывалой пользе цитрусовых

Агата Кловская
03.02.25 15:23
313
Канадцы поведали о небывалой пользе цитрусовых

Эксперты из университета Западного Онтарио в Канаде поведали о пользе цитрусовых. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вещество нобилетин, которое содержится в апельсинах и мандаринах, может замедлять набор веса и снижать риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний у мышей.

Во время опыта животных поделили на две группы, после чего посадили на высококалорийную диету для набора жира.

Сообщается, что одной группе грызунов на протяжении диетического вмешательства давали нобилетин, то есть природный флавоноид, который в основном содержится в кожуре цитрусовых плодов.

Информируется: «Невзирая на одинаковый рацион, мыши, получавшие нобилетин, оставались стройными. У них также были зафиксированы меньшее количество липидов в крови и повышенная чувствительность к инсулину».

Добавляется, что в ситуации, когда вещество давали животным, уже страдающим ожирением, их состояние также улучшалось. Например, сокращалось количество жировых «бляшек» в артериях, что снижало риск инфаркта и инсульта.

Сперва ученые думали, что нобилетин активирует фермент AMP-киназу, который отвечает за расщепление жиров, но позже установили, что механизм действия вещества иной.

Теперь для того, чтобы выявить механизмы терапевтического воздействия этого флавоноида, специалисты планируют изучить его эффект на людях.

Ранее японцы рассказали о небывалой пользе томатного сока.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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