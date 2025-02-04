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Новости > Прошлый январь в Киеве был аномально теплым – подведены синоптические итоги

Прошлый январь в Киеве был аномально теплым – подведены синоптические итоги

Александр Панько
03.02.25 14:39
275
Прошлый январь в Киеве был аномально теплым – подведены синоптические итоги

Минувший январь в Киеве стал аномально теплым. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что среднемесячная температура воздуха в украинской столице повторила рекордное значение 2007-го года, составив плюс 2,1 градуса, что сразу на 5,3 градуса выше климатической нормы.

Указывается при этом, что холоднее всего в городе было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до минус 6,9 градусов, а теплее всего 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла плюс 11,6 градусов.

Информируется, что за последние шесть дней месяца в Киеве было установлено одинадцать температурных рекордов.

Добавляется, что осадков на проспекте Науки, 37 выпало 25 мм, или 68% климатической нормы.

Ранее синоптики сообщили, будет ли удивлять погода украинцев в ближайшие дни.

Тэги: Киев, общество, погода, погодные условия, температурный рекорд, синоптики, новости Украины

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