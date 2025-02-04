Гастроэнтеролог поведала, чем же так полезны сухофрукты

Российский гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко советует есть сухофрукты. Она объяснила, чем они так полезны.

Специалисты уверяет, что сухофрукты это прекрасная замена традиционным сладостям – конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу.

Сказано: «Сухофрукты выручают при запорах, так как содержание клетчатки обеспечивает влагопоглощающие и влагосвязывающие свойства. А еще в них содержатся антиоксиданты, защищающие организм от сердечнососудистых заболеваний и поднимающие иммунитет».

Говорится также о том, что в случае сильного отравления, компот из сухофруктов назначается при обезвоживании, чтобы помочь организму восстановиться.

Резюмируется, что сушеные фрукты богаты клетчаткой, фруктозой, калием, витаминами группы В, а также железом и кальцием.

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