Канадцы поведали, как снизить риск смерти почти на треть

Эксперты из Школы медицины и стоматологии имени Шулиха при университете Западного Онтарио в Канаде рассказали, как существенно снизить риск смерти. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что 150 минут умеренной физической активности каждую неделю снижают риск летального исхода от всех причин на 31%.

Во время опыта специалисты провели обзор ранее опубликованных исследований, подтверждающих эффективность физической активности как способа предотвращения хронических заболеваний и улучшения качества жизни в пожилом возрасте.

Сообщается, что мета-анализ продемонстрировал, что регулярная физическая активность может существенно улучшить когнитивные функции, психическое здоровье и общее качество жизни.

Оказалось, что 150 минут умеренной активности в неделю могут снизить риск преждевременного ухода из жизни от всех причин на 31%.

Информируется, что физическая активность также помогает предотвратить или ослабить последствия более чем тридцати хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, сердечнососудистые болезни, хроническая обструктивная болезнь легких, остеопороз, депрессия и рак, что способствует здоровому старению.

Говорится также, что многие пожилые люди живут с хроническими заболеваниями или ограниченной подвижностью, поэтому им необходим постепенный переход к повышению уровня физической активности.

Подчеркивается, что важным компонентом тренировочной программы должны стать упражнения с отягощениями, необходимые для укрепления мышц.

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