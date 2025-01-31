В Секторе Газа проведут масштабную медицинскую эвакуацию

В Секторе Газа собираются провести масштабную медицинскую эвакуацию, которая затронет 12-14 тысяч людей. Первая с момента прекращения огня подобная процедура ожидается уже в субботу, 1 февраля.

Об этом на брифинге в Женеве сказал представитель ВОЗ на палестинских территориях Рик Пеперкорн.

Он отметил: «Как минимум 2,5 тысячи детей нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Согласно последним сообщениям, первая медицинская эвакуация после прекращения огня ожидается завтра через КПП Рафах».

Ранее было достигнуто соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.