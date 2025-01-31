Диетолог рассказала, чем же так полезна голубика

Российский диетолог Галина Волкова рассказала о пользе голубики. По ее словам, эта ягода, содержащая антиоксиданты, помогает организму бороться с процессами старения и снижает риск развития многих хронических заболеваний.

Сообщается: «В ее составе есть большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов».

Добавляется, что антиоксиданты представляют собой вещества, благодаря которым голубика помогает организму бороться с процессами старения и снижает риск развития многих хронических заболеваний.

Отмечается: «Голубика полезна для зрения, особенно людям, которые часто напрягают глаза, например, долго работают за компьютером. Она помогает снизить усталость глаз и улучшить состояние сетчатки».

При этом информируется, что ягода положительно влияет на сердечнососудистую систему, способствует укреплению стенок сосудов и снижению уровня плохого холестерина.

Также голубика позитивно влияет на работу мозга, помогает улучшить концентрацию, память и общее состояние нервной системы, она богата клетчаткой и благотворно влияет на пищеварение, улучшая работу кишечника.

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