Маск сделал громкий прогноз для США

Миллиардер Илон Маск, являющийся главой департамента эффективности государственного управления США, дал громкий финансовый прогноз. По его словам, в 2026-м году страна способна достичь нулевой инфляции.
Бизнесмен добавил, что сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в следующем потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.
Предприниматель отметил: «Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026-м году».
Ранее Маск отказался от Нобелевской премии мира.