Маск сделал громкий прогноз для США

Миллиардер Илон Маск, являющийся главой департамента эффективности государственного управления США, дал громкий финансовый прогноз. По его словам, в 2026-м году страна способна достичь нулевой инфляции.

Бизнесмен добавил, что сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в следующем потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.

Предприниматель отметил: «Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026-м году».

Ранее Маск отказался от Нобелевской премии мира.