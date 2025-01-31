Киевский воздух очистился от пыли

На утро пятницы, 31 января, в Киеве очистился воздух – его качество нормализовалось. Об этом говорят в КГГА.
Добавляется, что уровень загрязненности фиксируется как низкий, радиационный фон во всем городе в норме.
При этом стало известно, что в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата говорят, что некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль.
Сообщается, что это может приводить к интерпретации тумана как загрязнение, что в свою очередь способно влиять на завышенные показатели индекса качества воздуха.
Ранее мы писали, что Киев накрыло пылью.