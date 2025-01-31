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Новости > В этом году Украину могут покинуть сотни тысяч людей

В этом году Украину могут покинуть сотни тысяч людей

Александр Панько
31.01.25 12:15
134
В этом году Украину могут покинуть сотни тысяч людей

Появился «Инфляционный отчет» НБУ. В нем оценена демографическая ситуация в нашей стране.

Финансисты говорят, что в прошлом году Украину покинули 500 тысяч человек, а в этом году выехать могут 200 тысяч людей.

Информируется, что, невзирая на ожидаемое возвращение украинцев с 2026-го года, число желающих вернуться уменьшается из-за адаптации за рубежом, что будет сохранять дефицит рабочей силы.

Указывается также, что высокие риски безопасности, постоянные обстрелы и разрушения, сохранение дефицита негативно влияют на качество жизни украинцев, что приводит к дальнейшей внешней миграции.

Говорится, что в 2025-м году ожидается продолжение чистого отлива внешних мигрантов.

Впрочем, сказано, что со следующего года в Украине прогнозируется положительное миграционное сальдо, когда вернутся 200 тысяч человек, а в 2027-м году данный процесс может ускориться, и количество вернувшихся достигнет 500 тысяч людей.

Ранее стало известно, сколько людей родилось и умерло в Украине в прошлом году.

Тэги: общество, демография, война, беженцы, новости Украины, НБУ

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