В конце рабочей недели в Украине выросло потребление электричества

В пятницу, 31 января, в Украине выросло потребление электричества. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «По состоянию на 9-30 утра уровень потребления электроэнергии был на 2% выше, чем накануне в четверг».

Добавляется, что причина этого – облачная погода в большинстве регионов нашей страны, что обусловило снижение эффективности работы бытовых СЭС.

Сказано, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован утром, и был на 2,7% ниже, чем максимум среды.

Резюмируется, что ситуация в энергосистеме может изменяться, а на объектах, пострадавших от массированных российских атак, продолжаются восстановительные работы.

Ранее украинцам рассказали, будет ли дорожать электричество.