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Новости > Опровергнут жуткий миф о картофеле

Опровергнут жуткий миф о картофеле

Александр Панько
31.01.25 11:57
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Опровергнут жуткий миф о картофеле

Эксперты из Центра женского здоровья Бригама в Бостоне (США) поведали о том, так ли вреден картофель. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, как оказалось, между общим потреблением картофеля, инсультом и инфарктом миокарда нет связи.

В то же время, по их словам, жареный картофель способен повышать риск развития гипертонии из-за высокой калорийности и избытка соли в составе.

Во время опыта американцы оценили данные о состоянии здоровья и рационе 67 146 людей на предмет риска сердечнососудистых заболеваний.

Указывается, что возраст подопытных варьировался от 25,1 до 72 лет, а среднее еженедельное потребление картофеля составляло от 1,9 до 4,2 порций.

Добавляется, что, согласно рекомендациям ВОЗ, одной порцией картофеля считается целая картофелина или ее половина в зависимости от размера.

В итоге не было обнаружено значимой связи между общим потреблением картофеля и риском сердечнососудистых заболеваний даже после учета демографических, пищевых и поведенческих факторов.

Сообщается, что вторичный анализ не выявил связи между потреблением запеченного, вареного, жареного картофеля или пюре и риском сердечнососудистых заболеваний.

Информируется, что у людей, потреблявших более одной порции жареного картофеля в неделю, риск развития гипертонии был на 10% выше, чем у тех, кто предпочел отказаться от этого продукта, но подобный эффект был в основном связан с повышенным содержанием масла и соли в блюде, а не свойствами овоща.

Ранее австралийцы дали совет мужчинам, как снизить аппетит.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, картофель

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