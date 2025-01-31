Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > РФ захватит Киев и Львов в 2026 году, если сейчас США остановят помощь Украине, — The Hill

РФ захватит Киев и Львов в 2026 году, если сейчас США остановят помощь Украине, — The Hill

Александр Панько
31.01.25 15:21
260
РФ захватит Киев и Львов в 2026 году, если сейчас США остановят помощь Украине, — The Hill

Если США прекратят военную помощь Украине, последствия будут катастрофическими как для Киева, так и для самого Вашингтона. Об этом в авторской статье для The Hill пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элейн МакКаскер.

Без поддержки США Украина начала бы быстрее терять территории, и из-за нехватки оружия у ВСУ Россия значительно продвинулась бы в течение 2025 года. К 2026 году Украина осталась бы без эффективной ПВО, что позволит России проводить непрерывные масштабные бомбардировки, считает аналитик.

«Обычные силы Украины будут продолжать отважно бороться, но, скорее всего, развалятся к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем подойти к границе НАТО», — пишет МакКаскер.

По словам аналитика, после этого Россия использует захваченные украинские ресурсы, чтобы восстановить свою армию, которая разместится вдоль границы со странами НАТО. МакКаскер предполагает, что к 2030 году Россия будет готова атаковать уже другие страны.

При этом эксперт снова подчеркнула, что последствия этого вроде бы далекого европейского конфликта почувствуют и сами американцы, если Украина упадет.

Она напомнила, что ранее эксперты подсчитали дополнительные расходы, которые придется сделать США в случае поражения Украины в войне. В целом Америка будет вынуждена дополнительно потратить более 800 миллиардов долларов, что в семь раз больше, чем вся помощь, выделенная Пентагоном Украине с 2022 года.

«Вашингтону понадобится большая, боеспособная, оперативная армия, расположенная в большем количестве мест. Для сдерживания или, в случае необходимости, победы над Россией вооруженным силам США понадобится 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных кораблей боевых сил, восемь дополнительных пехотных батальонов Корпуса морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 000 личного состава», — предупреждает она.

Вместе с тем МакКаскер подчеркивает, что победа Украины будет означать отступление России назад к собственным границам с ослабленной армией и экономикой, а также с кучей внутренних проблем. И именно при таком сценарии, США смогут сократить свои расходы на содержание войск в Европе и сосредоточиться на Тихом океане.

Напомним, война РФ против Украины не завершится выполнением всех целей одной из сторон.

Тэги: США, общество, военная помощь, война в Украине

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.01.25 16:49

На перемирие в Украине может уйти от трех до шести месяцев, — президент Финляндии

31.01.25 16:27

Японцы рассказали о небывалой пользе томатного сока

31.01.25 16:07

Маск сделал громкий прогноз для США

31.01.25 15:27

Финляндия предоставила Украине очередной крупный пакет военной помощи

31.01.25 15:06

Канадцы поведали, как снизить риск смерти почти на треть

31.01.25 14:25

Абсолютное большинство стран НАТО считают членство Украины необратимым, — Стефанишина

31.01.25 14:18

Ученые выяснили, существует ли бессмертие

31.01.25 14:04

В Секторе Газа проведут масштабную медицинскую эвакуацию

31.01.25 13:41

В киевском метро мужчина угрожал полицейским пистолетом

31.01.25 10:53

ПАСЕ приняла резолюцию о мире в Украине

31.01.25 10:13

Войска КНДР вывели с линии фронта после больших потерь, — NYT

31.01.25 09:27

Война РФ против Украины не завершится выполнением всех целей одной из сторон, — Рубио

30.01.25 14:35

Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek

30.01.25 09:50

В ISW объяснили, что принудит Путина к уступкам

30.01.25 09:22

Зеленский сказал, когда закончится война

29.01.25 15:56

Путин попытался объяснить «отвод» российских войск из-под Киева

29.01.25 11:19

Часы Судного дня перевели на одну секунду вперед

29.01.25 09:33

Путин сделал заявление по переговорам с Зеленским

28.01.25 10:18

Атака на Киевщину: ОВА показала последствия

27.01.25 14:06

Украинцы стали тратить больше денег на новые легковые автомобили

25.01.25 18:34

Есть угроза раскола мировой финансовой системы, - утверждают эксперты

28.01.25 09:38

Зеленский сделал заявление о демобилизации

27.01.25 11:03

NiMe: ирландцы рассказали об уникальной диете

27.01.25 15:14

Австралийцы поведали о небывалой пользе верблюжьего молока

27.01.25 10:13

Кровавое ДТП во Львовской области: погибли четыре человека

27.01.25 08:30

Обнаружен страшный вред дефицита общения

26.01.25 23:59

В Украину пришло потепление – прогноз синоптиков на ближайшие дни

28.01.25 14:37

Решение напасть на Украину в 2022 году станет для Путина «фатальным», — Залужный

28.01.25 13:09

Одиозный американский журналист заявил, что Байден хотел убить Путина

Фото и Видео
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП
Анна Жук: популярная блогерша Анет погибла в ДТП
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди