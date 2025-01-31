В киевском метро мужчина угрожал полицейским пистолетом

В Киеве задержали 20-летнего мужчину, который на станции метро Крещатик конфликтовал с пассажирами и угрожал пистолетом правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Сотрудники полиции метрополитена обнаружили мужчину с явными признаками опьянения, который конфликтовал с пассажирами и грубо нарушал общественный порядок.

Правоохранители сделали замечание мужчине, на что он не отреагировал. Зато он достал пистолет, предварительно травматического действия, и направил в сторону полицейского, угрожая его применить.

Правоохранители вместе с гражданами задержали нарушителя, однако тот нанес сержанту полиции телесные повреждения.

Нарушителем оказался 20-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области. Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос о заключении под стражу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в центре Киева произошла стрельба в кафе.