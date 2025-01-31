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Новости > В НАТО готовят предложение Трампу по Гренландии

В НАТО готовят предложение Трампу по Гренландии

Агата Кловская
31.01.25 12:32
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В НАТО готовят предложение Трампу по Гренландии

НАТО планирует предложить президенту США Дональду Трампу значительное расширение военного присутствия Альянса в Арктике, чтобы разрядить «дебаты» по Гренландии. Предпосылкой для предложения является то, что Трамп «интересуется» самым большим в мире островом прежде всего из-за американских интересов безопасности. Об этом стало известно агентству DPA из кругов Альянса, сообщает Handelsblatt.

По мнению военного альянса, интересам безопасности США также могло бы отвечать более сильное присутствие НАТО в регионе.

Гренландия является стратегически интересной из-за своих богатых сырьевых ресурсов и как база для военного контроля над Арктикой. Судоходные пути становятся более доступными, по крайней мере летом, поскольку климатические изменения усугубляются.

По информации из кругов Альянса, эта инициатива сейчас обсуждается с Трампом на неформальных переговорах. Основанием для усиления присутствия могут стать новые планы обороны, принятые в 2023 году.

США уже эксплуатируют космическую базу Питуффик в Гренландии на основе соглашений с Данией. Эта база поддерживает, среди прочего, системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетную оборону и миссии космического наблюдения. Датские Вооруженные силы также присутствуют — в основном из-за Арктического командования в Нууке.

С одной стороны, Альянс теперь должен опасаться за свой авторитет, если ведущий член вдруг пригрозит силой аннексировать территорию другого государства — особенно учитывая захватническую войну России против Украины и претензии Китая на Тайвань.

С другой стороны, для НАТО было бы большой катастрофой, если бы США вышли из Альянса из-за спора по такому вопросу, потому что сдерживание НАТО основывается, прежде всего, на ядерном арсенале США и силе их обычных Вооруженных сил.

По мнению дипломатов, удастся ли реализовать планы по предложению Трампа, будет зависеть, среди прочего, от того, действительно ли республиканец занимается, прежде всего, интересами американской безопасности в регионе. Если залежи сырья также играют определенную роль, то инициатива может оказаться провальной.

Напомним, премьер Дании просит помощи Европы для защиты Гренландии от Трампа.

Тэги: НАТО, Гренландия, Дональд Трамп

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